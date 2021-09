Meteo, "record di tornadi in un giorno": clima impazzito e disastro in Lombardia, si mette malissimo

22 settembre 2021 a

a

a

Da oggi, mercoledì 22 settembre, è ufficialmente iniziato l’autunno. Le temperature in gran parte d’Italia sono però ancora buone, ma le previsioni non lasciano presagire nulla di buono: secondo il meteo nel fine settimana potrebbe arrivare una nuova perturbazione, che dovrebbe colpire in particolare Milano e la Lombardia.

Già lo scorso weekend la regione lombarda è stata flagellata dal maltempo tra trombe d’aria, grandinate, bombe d’acqua che hanno trasformato strade e sottopassi in torrenti e addirittura allagato Malpensa, dove la protezione civile è stata costretta a intervenire con i gommoni per salvare le persone. Da allora il maltempo sta dando una tregua alla Lombardia, ma presto la situazione potrebbe nuovamente peggiorare.

“Non era mai successo che fossero registrati 6 tornado in un solo giorno in Lombardia, e probabilmente nemmeno sul suolo italiano”, è l’allarme lanciato da Tornado in Italia, una pagina Facebook gestita da esperti meteorologi, climatologi e divulgatori scientifici. “La scia - hanno aggiunto - o meglio le scie dei danni sono al momento non quantificabili, è presto anche per provare ad ipotizzare una classificazione sulla scala Fujita, ma dalle foto che ci sono pervenute appare chiaro che almeno due di questi tornado possono essere di forte intensità. È sconcertante”.

