Gratta e Vinci, biglietti da 150mila euro in vendita "scontati". Occhio al retro: come ti fregano

Uno scherzo crudele quello che oggi sarà possibile fare grazie ad Amazon a dei Gratta e vinci totalmente falsi. Dopo la vicenda di Napoli, dove il tabaccaio ha prima rubato il tagliando vincente a un'anziana signora e poi le ha chiesto scusa, hanno iniziato a riscuotere un certo successo anche i finti biglietti vincenti online. Sarebbero due i prodotti più simili agli originali disponibili per gli utenti italiani, stando a quanto riporta il Corriere della sera: entrambi proposti dallo stesso venditore a 9,99 euro.

Con il primo la vittima penserà di aver vinto 150 mila euro, con il secondo 100 mila. Ma la gioia finirà quando verrà scoperto il retro dei tagliandi, su cui è il produttore stesso a specificare a chiare lettere: "Ovviamente non hai vinto nulla!". A corredo anche un saggio avviso: "Questo gioco nuoce gravemente alla salute tua e dell’amico a cui lo regalerai, quindi non esagerare". Le recensioni del prodotto finora sono tutte positive. Il che fa pensare che l'idea abbia riscosso un notevole successo.

Ma non è tutto: ci sarebbero anche dei Gratta e Vinci personalizzabili. Si tratta di tagliandi su cui è possibile prima scrivere a mano e poi coprire con apposite etichette grattabili il premio desiderato. Se da una parte i biglietti potrebbero così risultare subito fasulli, dall’altra, però, potrebbero essere adatti a comunicare notizie speciali, come un matrimonio o una gravidanza. Insomma, ce n’è uno per ogni necessità.

