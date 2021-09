Pierpaolo Sileri e i vaccinati in quarantena: "Presto una svolta, monitoriamo le nuove varianti"

27 settembre 2021 a

Secondo Pierpaolo Sileri "arriveremo a togliere la quarantena ai vaccinati passando per una ulteriore riduzione. E' un momento di attenzione, stiamo attenti ai contagi, poi penso sia auspicabile e di buon senso liberare i vaccinati dalle quarantene", dice il sottosegretario al ministero della Salute a Radio 24. "Perché non farlo subito? Perché stiamo monitorando eventuali nuove varianti". Insomma, prosegue Sileri: "Dobbiamo raggiungere un livello di vaccinazione globale più alto per metterci al riparo da possibili varianti, poi le quarantene per i vaccinati dovranno prima essere ridotte, in tempi brevi, e poi eliminate. Così come nel tempo le mascherine e il distanziamento dovranno essere abbandonate".

E ancora: "Non vivremo per sempre col green pass, è temporaneo e vedrà una fine quando finirà la fase pandemica del virus. Credo che il 2022 sarà davvero l'anno della svolta". Per quanto riguarda la scuola, "sulla quarantena delle classi aspettiamo cosa dice il Cts, ma anche il buon senso dovrà limitare le quarantene. Poi dipenderà ovviamente dal tipo di classe".

Poi c'è la questione degli altri malait: "Le operazione saltate per il Covid sono anche maggiori di quelli che denunciano i medici. Nel 2020-21 sono 600 mila per patologia benigna ma anche per patologie oncologiche e trapianti", annuncia Sileri. "Abbiamo stanziato 700 milioni di euro per recuperare interventi chirurgici saltati nel 2020-21, non è un problema solo italiano". "Servirà un piano straordinario per recuperare gli interventi, le procedure, le prestazioni che sono saltati per il Covid. Difficile dire i tempi di recupero, tutto dipenderà da quando finirà la lotta per il Covid".

