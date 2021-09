Bollettino 27 settembre, quasi 2mila casi e 45 decessi. Ma salgono i ricoveri dopo una settimana di flessione

27 settembre 2021 a

Sono 1.772 i nuovi positivi in Italia, stando all'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Si tratta di un dato in calo rispetto a ieri, quando i casi registrati erano invece 3.099. Una situazione che si ripresenta alla fine di ogni week-end, quando generalmente vengono effettuati meno tamponi rispetto al resto della settimana. E infatti anche il tasso di positività è salito dall'1,1% di ieri all'1,4 di oggi. I decessi odierni sono 45 (ieri 44). Si segnalano, inoltre, zero nuovi contagi in Molise e Valle D'Aosta.

Video su questo argomento Covid, lo spray nasale ammazza-virus? "Ecco i primi dati", colpo al cuore della pandemia

Per quanto riguarda il sistema sanitario, sono aumentate sia le degenze in area medica che quelle in rianimazione, dopo una settimana di flessione. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono aumentati di 52 unità, per un totale di 3.487 ricoverati. Mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono aumentati di 5, portando il totale dei malati più gravi a 488, con 29 ingressi in rianimazione (ieri 22). Le dosi di vaccino somministrate finora, invece, sono oltre 83,9 milioni. E i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, ricevendo anche la seconda dose, sono oltre 41,9 milioni: si tratta del 77,73% della popolazione over 12.

"I vaccinati in quarantena, presto la svolta". Sileri, ora l'incognita "nuove varianti"

"Le cose stanno andando abbastanza bene - ha detto Nino Cartabellotta a Radio Cusano Campus - da due settimane consecutive i casi settimanali sono in discesa e anche sul versante ospedaliero si stanno riducendo sia i ricoveri ordinari sia le terapie intensive. Non possiamo che attribuire alle vaccinazioni questo risultato, che ci pone in una situazione migliore rispetto ad altri Paesi europei". Secondo il presidente della Fondazione Gimbe "a quasi 6 mesi dalle riaperture, il 'rischio ragionato' ha funzionato perché di quello che è stato riaperto non è stato chiuso quasi nulla".

Video su questo argomento "Terza dose da pianificare con urgenza". Zaia: perché la battaglia contro il virus non è finita

