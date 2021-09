Alberto Zangrillo e il Covid, i veri numeri in ospedale. "Ma lo spettacolo deve continuare", la prova lampante

26 settembre 2021 a

a

a

Basta con il terrorismo quotidiano sul Coronavirus. Dal suo osservatorio privilegiato del San Raffaele a Milano, Alberto Zangrillo prosegue una battaglia che va avanti, con varie accezioni e sfumature, da un anno e mezzo. Finito nel tritacarne per aver definito il virus "clinicamente morto" nell'estate del 2020 e poi smentito dalla recrudescenza della seconda ondata, il capo rianimatore dell'ospedale milanese da settimane, forte dei dati dei bollettini ma soprattutto dell'esperienza sul "fronte", è tornato a lanciare messaggi fortissimi di "normalizzazione".

"I miei figli derisi da vent'anni". Alberto Zangrillo, sfogo e accusa: l'ultima vergogna di chi odia Silvio Berlusconi

A un anno e mezzo abbondante dall'inizio della pandemia che ha travolto anche l'Italia, spiega il medico, non ha più senso bombardare i cittadini con i numeri di una emergenza che, nei fatti, sta scemando. La prova? Arriva via Twitter, ovviamente.





"1 accesso #COVID19 al giorno in Pronto Soccorso ma 'The show must go on'", scrive polemicamente Zangrillo condividendo un grafico che riassume la situazione al San Raffaele: nella settimana tra il 18 e il 25 settembre, sono stati 1.151 gli accessi al pronto soccorso del San Raffaele, 7 per Covid (lo 0,6%), tutti in codice verde e soprattutto sei di loro non vaccinati.

"Siamo fuori dalla pandemia. Ma...". Antonella Viola, una terrificante profezia: cosa travolgerà l'Italia

Di questi 7 accessi, 5 persone sono state poi ricoverate: 3 "in bassa intensità" (2 i non vaccinati) e 2 "in alta intensità" (entrambi senza vaccino). Una risposta, parziale certo, a chi continua a parlare di ospedali intasati e ondate di contagi. E soprattutto un messaggio a chi si ostina a non voler capire né soprattutto sentire: senza i vaccini, è più facile finire ricoverati per Covid.

"Dobbiamo occuparci di loro". Lo sfogo di Alberto Zangrillo: coronavirus ? Non proprio: ecco chi muore in ospedale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.