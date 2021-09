SuperEnalotto: dal primo ottobre si rinnova per essere ancora più vicino agli italiani

28 settembre 2021 a

a

a

SuperEnalotto, il gioco che da sempre fa sognare gli italiani, si rinnova per offrire ai suoi affezionati giocatori un’esperienza più coinvolgente e nuove opportunità di vincita: nasce WinBox, una innovazione all’insegna della digitalizzazione e della responsabilità. In linea con l’ormai diffusa digitalizzazione del Paese accelerata dalla pandemia e con le attuali abitudini di consumo, in cui fisico e online si completano e si alimentano, WinBox, attraverso il semplice gesto di inquadrare il QR code sulla ricevuta di gioco tramite l’App SuperEnalotto, introduce il giocatore in una rinnovata esperienza, che lo accompagna dal momento della giocata fin dopo l’estrazione della fatidica sestina.

WinBox amplia anche il concetto di vincita legata a SuperEnalotto, mantenendo centrale il sogno del Jackpot, ma introducendo anche tanti premi fino a 500€ al momento della giocata e una seconda chance di vincita fino a 50€ dopo l’estrazione. SuperEnalotto si rinnova con WinBox, una novità che lo avvicina ancora di più alle persone, offrendo nuove possibilità di vincita, a parità di costo, per continuare a portare un sorriso nella vita delle persone, con la sua tipica leggerezza. SuperEnalotto WinBox sarà disponibile dal 1 ottobre per il concorso n. 118/2021 la cui estrazione è sabato 2 ottobre 2021.

Come si gioca a SuperEnalotto Winbox?

Ogni giocata online partecipa automaticamente alle novità di WinBox e si possono scoprire immediatamente sulla ricevuta sia le vincite legate alla sestina che i nuovissimi premi Winbox. Per coloro che hanno giocato in ricevitoria, invece, occorre abilitare la giocata inquadrando il QR code sulla ricevuta e scaricare l’App. In ricevitoria sarà possibile in ogni caso verificare le ricevute tramite il terminale di gioco.

Quanto si vince con SuperEnalotto Winbox?

Oltre ai premi di SuperEnalotto SuperStar, al prezzo di sempre, con SuperEnalotto Winbox si potrà vincere:

- 25€ subito semplicemente confrontando i numeri del Quadrato con quelli delle tue combinazioni (eccetto i numeri SuperStar).

- Fino a 500€ subito con uno smartphone! Dopo la giocata, sarà sufficiente inquadrare il QR Code sulla ricevuta con la App SuperEnalotto, fermare la trottola e scoprire subito se si è vinto un premio.

- Per scansionare il QR Code si ha tempo fino alle ore 19:30 del giorno dell’estrazione! Le vincite possono essere da 500€, 100€, 20€, 2€ o 0€.

- Seconda Chance - fino a 50€, dopo l’estrazione. Se la giocata è perdente e solo se si è giocato con SuperStar, con Winbox si ha una possibilità in più per vincere: dopo l’estrazione, è sufficiente tornare sull’App ufficiale di SuperEnalotto e scoprire subito se si hai vinto un premio Seconda Chance fino a 50€! Naturalmente, come sempre, si possono moltiplicare le vincite SuperEnalotto fino a 100 volte e vincendo anche con 1 e 0.

Per informazioni: Sisal Comunicazione | Tel. 02 8868.971 | [email protected]|www.sisal.com

* * *

Sisal, attiva dal 1946, è stata la prima Azienda italiana a operare nel settore del gioco legale come concessionario dello Stato e da oltre 70 anni è protagonista della tradizione di intrattenimento degli italiani. Sin dalle sue origini Sisal è guidata da un forte senso di responsabilità: un impegno che si concretizza in una strategia di Responsabilità Sociale con progetti che mirano alla valorizzazione dell’eccellenza e del talento, al sostegno di arte e cultura, dell’innovazione e della ricerca scientifica. Elemento centrale e distintivo è il programma di Gioco Responsabile, certificato secondo i più elevati standard internazionali.

Oggi Sisal, guidata da dicembre 2019 dal CEO Francesco Durante, è tra le aziende leader di settore, attraverso un’offerta disponibile in circa 40 mila punti vendita sul territorio nazionale, online e a livello internazionale, tramite accordi con partner locali. Sisal gestisce in Italia i giochi di lotteria: SuperEnalotto, il gioco più popolare e amato dagli italiani, SiVinceTutto-SuperEnalotto, Vinci per la Vita-Win for Life, Eurojackpot e VinciCasa. È presente anche nel settore delle scommesse con il brand Matchpoint, tra i leader nel mercato del betting, e con l’offerta esclusiva delle Scommesse On-demand. Sisal è il primo operatore in Italia nel gioco online attraverso il canale https://www.sisal.it e con le applicazioni mobili dedicate. Nel settembre 2010, l’Azienda ha lanciato il nuovo concept retail Sisal Wincity, che unisce intrattenimento e ristorazione, con trenta punti vendita nelle principali città italiane. Sisal ha inoltre recentemente intrapreso un percorso di internazionalizzazione, rendendo la business purpose sempre competitiva anche nei mercati esteri. Nel 2018, Sisal si è aggiudicata la gara indetta dalla Société de Gestion de la Loterie Nationale del Marocco. La concessione, partita ufficialmente il primo gennaio del 2019, prevede la gestione delle Lotterie Nazionali in Marocco e ha una durata di 9 anni. Dal 2019, Sisal è presente anche sul mercato spagnolo, grazie alla licenza conseguita sul mercato del gioco online, con durata 5 anni, e ha ottenuto un contratto decennale per la gestione e lo sviluppo di un sistema giochi in Turchia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.