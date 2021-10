Morte del figlio di Zamparini, "quel messaggio il giorno prima...". Uno spaventoso mistero: cosa non torna

02 ottobre 2021 a

"Una tragedia infinita". Maurizio Zamparini chiuso nel suo dolore racconta così la morte improvvisa del figlio Armando. Il ragazzo, 23enne, si trovava a Londra dove aveva concluso un Master. "Armandino è morto proprio il giorno prima che iniziasse a lavorare in una grande azienda, qui a Londra", spiega l'ex presidente del Palermo a Repubblica. "Gli avevo mandato un messaggio giovedì, il giorno prima: "In bocca al lupo!". Ma non ho mai ricevuto risposta. Perché Armandino l'altro ieri è morto", Armando, frutto del suo secondo matrimonio con Laura Giordani, è deceduto all'improvviso. A trovarlo ormai privo di vita nel suo appartamento nel quartiere di Mayfair, che condivideva con un amico, la governante.

Una morte che rimane per tutti un mistero. Lo stesso Zamparini ammette che "non avevamo avuto alcun segnale e Armando era un ragazzo pulitissimo. Giovedì Thomas (il coinquilino) è uscito di casa presto, mentre mio figlio è rimasto in casa. Poi la governante alle due e mezza l'ha trovato inerme, immobile. Ha chiamato subito l'ambulanza, ma è stato tutto inutile. Armandino era già morto".

Ignote ancora le cause del decesso anche se stando ai primi esami non è escluso un arresto cardiocircolatorio, o comunque un malore letale. False le notizie uscite sulle patologie pregresse di cui soffriva. Zamparini conferma solo una forte bronchite asmatica di cui ha sofferto in passato, "che gli ha dato vari problemi, ma nient'altro che io sappia". Da scartare per le autorità inglesi che hanno preso a carico il caso nessuna morte violenta. "Armando - dicono anche gli avvocati - si è spento serenamente". Per Zamparini si tratta di un'altra batosta dopo il processo sulla vendita della squadra siciliana che lui aveva acquistato e portato ai vertici della Serie A: "Ne ho passate tante nella vita, ora anche anche questa, non è giusto".

