Aereo caduto a Milano, il video impressionante dello schianto: non si vedono le fiamme

Un video ripreso da un’auto che viaggia sulla Tangenziale Est e pubblicato sul sito del Corriere della Sera mostra lo schianto dell'aereo pilotato da Dan Petrescu. Alle 13.07 di domenica 3 ottobre 2021 a qualche centinaio di metri d’altezza si vede il Pilatus Pc-12 ormai fuori controllo. L’aereo precipita in picchiata verso il capolinea della metropolitana di San Donato. Solo negli ultimi istanti la traiettoria si fa più parabolica, forse nel tentativo del pilota di riprendere quota. Ma il velivolo è troppo basso. Quindi si vede l'esplosione. Ma attenzione perché non si vede alcun incendio a bordo dell'aereo.

Gli inquirenti hanno anche acquisito i filmati di nuove telecamere che potrebbero aver ripreso parte del volo e della caduta del Pilatus Pc-12. Si tratta di riprese effettuate dalle telecamere posizionate in prossimità dello scalo di Linate che sono ora al vaglio della Scientifica. Bisogna verificare l’eventualità di un incendio al motore come riferito da alcuni testimoni oculari. I magistrati Mauro Clerici e Paolo Filippini, coordinati dall’aggiunto Tiziana Siciliano, rimangono cauti sull’ipotesi di un incendio a bordo in attesa di trovarne riscontro documentale dalle immagini o dalle analisi della scatola nera del velivolo.

Di certo, da queste immagini, non sembra ci siano fiamme, né al motore né all'interno dell'aereo.

