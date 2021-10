Roma, "che cavolo è questo coso?". Dopo i cinghiali, lo "scherzo della natura": apparizione sconvolgente

08 ottobre 2021 a

"Ma che cavolo è questo coso?". La domanda, su Twitter, se la pone Luca Telese, condividendo un video da Roma. A spasso tra le auto, annusando l'asfalto, spunta un grosso istrice.

Dopo i cinghiali scatenati di questi mesi, si arricchisce dunque l'esotica "fauna urbana" della Capitale, metropoli sempre più selvaggia. La mesta, malinconica fine della consigliatura a 5 Stelle, con l'addio della sindaca grillina Virginia Raggi ormai a un passo (tra meno 10 giorni infatti si voterà il ballottaggio e la città passera a uno tra Enrico Michetti del centrodestra e Roberto Gualtieri del Pd) registra un'altra sorpresa degna di finire su trasmissioni televisive come Quark o Geo&Geo.

Il video condiviso da Telese diventa subito virale, ma non solo per il bizzarro contenuto. Molti utenti infatti hanno deciso di prendere molto sul serio la domanda del giornalista, assaltandolo e insultandolo, criticandolo per "l'ignoranza" dimostrata. In realtà, l'istrice non è esattamente un animale sconosciuto e l'intento di Telese era evidentemente ironico, ma tant'è, sui social non è materia per tutti. E c'è pure chi azzarda commenti decisamente fuori luogo come questo: "Ecco. Se a Telese i virologi gli dicono che quell'istrice è la mutazione della variante delta del coronavirus che circola e minaccia la collettività, lui ci crede". Al diretto interessato, non resta che far buon viso al cattivo gioco: "Infatti ero convinto che fosse così".

