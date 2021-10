Coronavirus, Alberto Turchetto e la morte sconvolgente in un mese. "In attesa del vaccino", il caso che apre gli occhi all'Italia

09 ottobre 2021 a

a

a

Il premier Mario Draghi ha parlato di "fine pandemia vicina". Ma di Coronavirus si continua a morire, soprattutto tra i non vaccinati. Il bollettino dell'8 ottobre recita "30 vittime" nelle ultime 24 ore, sia pure in un quadro clinico e ospedaliero sempre più rassicurante. Ma forse per questo la storia drammatica di Alberto Turchetto è ancora più impressionante. L'imprenditore di Colle Umberto (Treviso) aveva 64 anni e non risultavano particolari patologie pregresse tali da renderlo un "soggetto fragile" a rischio.

Sabrina, la no-vax più famosa d'Italia? Dopo essere uscita dalla terapia intensiva... il finale più incredibile

Aveva deciso di vaccinarsi solo a settembre, pur avendo trascorso l'estate con grande accortezza, riducendo al minimo indispensabile le uscite di casa. Ma il virus non perdona e nonostante la prudenza Turchetto è rimasto contagiato. Si è spento giovedì scorso, mentre era ancora in attesa della prima dose. Lascia la moglie e le tre figlie, dopo una battaglia contro il Covid lunga un mese. Un'agonia atroce, immagine perfetta di quanto la malattia sia ancora spietata.

Video su questo argomento "Vaccino e donne incinte?": la furia di Guido Bertolaso contro i medici no-vax

Anche per questo il ministro della Salute Roberto Speranza, frenando parzialmente l'ottimismo del premier, intervistato dal Corriere della Sera ammonisce a non abbassare la guardia: "Adesso tutta l'Italia è in zona bianca, abbiamo fatto un altro passo in avanti" ma "nessuno nel mondo dice che ne siamo fuori, la lotta al virus è ancora una partita aperta e delicata". Una lotta alla pandemia che è chiave di volta per la ripartenza: "La crescita del 6% la fai se metti il Paese in sicurezza dalla pandemia. Stiamo entrando nella quarta settimana dalla riapertura delle scuole, possiamo parlare di tenuta, ma per un bilancio degli effetti è presto".

"Vaccino siero genico"? Dopo le sparate, per Meluzzi finisce malissimo: fine corsa per il medico

Mentre da lunedì cadranno le ultime limitazioni, come il distanziamento sociale e le capienze dei cinema, c'è il via libera alla terza dose per tutti gli over 60 (almeno 10 milioni di persone) a distanza di almeno sei mesi dal richiamo e per gli under 60 in condizioni di fragilità o particolarmente esposti al rischio contagio, come il personale sanitario. Tuttavia, sono ancora 8 i milioni di italiani sopra i 12 anni a non aver ancora fatto nemmeno la prima dose. "Continuiamo a tenere l'attenzione alta, perché c'è l'incognita varianti - conclude Speranza -. Ora abbiamo i vaccini e l'Rt è a 0,83. Ma in Gran Bretagna ci sono 40.000 casi al giorno e mille morti in Russia. Restiamo con i piedi per terra". E la morte di Alberto Turchetto sembra ricordarlo una volta in più.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.