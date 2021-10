Bollettino 19 ottobre: aumentano i contagi, 70 morti. Continua la corsa al tampone (e al Green Pass)

19 ottobre 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante un leggero aumento di casi e decessi legati al Covid. Probabile che questo rialzo sia dettato dal fatto che lunedì, come spesso accade, i numeri sono più a ribasso a causa del weekend e vengono poi recuperati a partire dal martedì. Fatto sta che si registra un lieve aumento, ma niente di particolarmente preoccupante.

Il bollettino di oggi, martedì 19 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 2.697 contagiati, 4.442 guariti e 70 morti a fronte di 662.000 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è crollato allo 0,4 per cento (-0,3 rispetto a ieri). Ovviamente l’incidenza così bassa si spiega col fatto che nel conteggio ci sono i test che i lavoratori non vaccinati devono obbligatoriamente fare per ottenere il Green Pass: quindi l’opera di tracciamento reale dei casi è ben poca.

Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione si conferma ancora una volta molto bassa: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -5, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -3. La campagna di vaccinazione è arrivata a 87.880.783 dosi somministrate in totale, ma le terze dosi nelle ultime 24 ore sono state per la prima volta più delle prime vaccinazioni: 49.660 rispetto a 44.376.

