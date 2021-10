Brescia, orrore in strada. Uccide la ex fidanzata a martellate

20 ottobre 2021 a

a

a

Ha aspettato la ex fidanzata sotto casa e l'ha uccisa a martellate. È accaduto questa sera a Castegnato, in provincia di Brescia: l'uomo Ezio Galesi, di 49 anni è stato arrestato sul posto dai carabinieri, arrivati dopo la segnalazione dei vicini di casa. La vittima è Elena Casanova, 49 anni. Secondo la prima ricostruzione, lui la stava aspettando sotto casa. Per la donna non c'è stato niente da fare.

La vittima era madre di una ragazza di 17 anni avuta da un precedente matrimonio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri Galesi, separato e padre di due ragazzi, ha seguito la ex fidanzata e quando lei ha parcheggiato ha prima infranto con un martello il finestrino della macchina e poi ha colpito ripetutamente la donna, che è morta sul colpo.

A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla e sono poi stati avvisati dallo stesso assassino, che ha atteso in strada l'arrivo dei carabinieri ai quali ha consegnato il martello. L'uomo è stato arrestato. La coppia pare che da un anno non stesse più insieme, e che Elena Casanova, operaia alla Iveco a Brescia, avesse iniziato una nuova relazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.