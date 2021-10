Aereo, il dramma della sordomuta a bordo. "Deve andare da Palermo a Bologna", che fine fa

24 ottobre 2021 a

a

a

Una donna di 69 anni siciliana, sordomuta dalla nascita e residente a Ferrara, ma originaria di Alcamo (Trapani) mercoledì ha raggiunto l'aeroporto di Palermo per prendere un volo diretto a Bologna. La donna però invece di atterrare all'aeroporto Marconi è atterrata a quello di Breslavia in Polonia, a causa di una serie di fraintendimenti e mancata assistenza da parte della compagnia, secondo quanto denunciato dalla nipote. La partenza era prevista per le 22 e l'arrivo invece a mezzanotte. I parenti, seppur da lontano, avrebbero provato a contattare il servizio d’assistenza dell’aeroporto siciliano per fornire indicazioni sulla partenza della donna senza però riuscirvi.

Aereo caduto a Milano, il video impressionate dello schianto: occhio, non si vedono le fiamme | Immagini forti

"E così telefonicamente hanno provato ad aiutare la 69enne che ha seguito quanto suggerito dai suoi famigliari. Purtroppo però una volta giunta agli imbarchi dello scalo di Punta Raisi la donna, che non ha dimestichezza con i viaggi in aereo, si è evidentemente imbarcata su un altro volo", rivela Fanpage. L'aereo, diretto in Polonia, è così decollato con a bordo la donna che solo al suo arrivo si è accorta di essere atterrata in terra polacca.

Video su questo argomento "Questo è il mio ultimo volo dopo 34 anni". Il commovente saluto dell'assistente di Alitalia

A quel punto ha provato a spiegare al personale dell'aeroporto di Breslavia di aver sbagliato volo. Ad aiutarla, secondo quanto raccontato dalla nipote al Resto del Carlino, è stata una passeggera che insieme a un’addetta delle pulizie le ha permesso di mettersi in contatto con la famiglia e poi con il consolato italiano in Polonia. A riportarla in Italia, per fortuna, ci ha pensato dopo diversi travagli un volo partito da Cracovia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.