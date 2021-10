Lockdown "per non vaccinati", misure estreme anche in Italia? La regione che ci sta pensando

25 ottobre 2021 a

La variante Delta plus del coronavirus preoccupa. L'Austria ha già annunciato lockdown selettivi: se i contagi e i decessi dovessero peggiorare, scatterà il lockdown solo per non vaccinati. Si dice pronta a seguirla l'Alto Adige. "Si potrebbe pensare ad un'operazione del genere anche da noi. Non possiamo rischiare una nuova crisi pandemica per chi non si vaccina, i numeri parlano chiaro, chi finisce in ospedale è sempre un non vaccinato", ha detto l'assessore alla sanità altoatesino, Thomas Widmann. La misura in Austria scatterà solo se i posti letto in terapia intensiva supereranno il 30 per cento della capienza totale, ovvero 600 ricoverati.

Una soglia al momento lontana in Alto Adige, anche se in passato i 30-35 posti occupati (ossia il 30 per cento per fare scattare la restrizione) sono stata ampiamente superati. Ad oggi, lunedì 25 ottobre, i ricoveri sono 7 in più rispetto a ieri nei normali reparti - per un totale di 44 - ed uno in terapia intensiva dove i posti letto occupati sono 6. Nessun decesso, ma domani la giunta provinciale potrebbe assumere decisioni per il contenimento dell'epidemia.

In provincia di Bolzano sono infatti 43 i nuovi casi di Covid su 5.413 tamponi processati nella giornata di ieri. Il 23 per cento dei nuovi positivi riguarda persone tra i 20 e i 29 anni, il 21 tra i 50 e i 59. In crescita anche le persone in quarantena, quasi 500 in più rispetto a sette giorni fa. L'Alto Adige non è l'unica a dover fare i conti con numeri allarmanti. Secondo le stime del matematico Giovanni Sebastiani crescono tutte le curve dell'epidemia a livello nazionale, dalla percentuale dei positivi ai test molecolari fino agli ingressi giornalieri in terapia intensiva.

