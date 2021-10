Cesena, fa il tampone per il Covid e gli resta incastrato nel naso: "La prima volta che succede"

28 ottobre 2021 a

a

a

Una cosa mai successa prima sconvolge la città di Cesena, dove un consueto test per il Covid si è presto trasformato in tragedia: un uomo è andato a farsi il tampone, ma questo gli è rimasto incastrato nel naso. La disavventura per il protagonista di questa storia è iniziata martedì mattina, quando il cesenate si è recato al drive through allestito presso l'ospedale della sua città. Nel bel mezzo della pratica, però, il bastoncino per il test gli è rimasto incastrato nel naso ed è stato necessario l'intervento del 118.

"Vigliacchi, infami e parassiti". Massimo Giletti porta in studio lui e già volano stracci | Video

L'ambulanza - come spiegato dal Corriere Romagna - ha trasportato il paziente nel pronto soccorso del Bufalini, a poche decine di metri. Lì, nel reparto di otorinolaringoiatria, i medici hanno provveduto a sfilargli il tampone. Come ha riferito l'Ausl Romagna, "incidenti come questo possono capitare". E poi: "Dopo un anno e mezzo di pandemia si è verificato solo un episodio".

Video su questo argomento Il direttore di "Fano Tv" senza Green Pass? "Fuga" a San Marino: come cambia il tg al tempo dei no-vax

Stando a quanto trapelato finora, "è quasi certo che il paziente in questione avesse le fosse nasali ipertrofiche, una condizione che può rappresentare un rischio in questi casi, anche se tutto si risolve sempre senza difficoltà", ha fatto sapere l'azienda sanitaria. Alla fine, comunque, tutto si è risolto per il meglio.

Otto mesi dopo il vaccino, 17 giorni di calvario-Covid. Il dramma del primario: "Non ho idea di come sia possibile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.