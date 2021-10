Vaccini e Covid, Pierpaolo Sileri: "Chi avrà la priorità sul richiamo". Virus verso il "colpo di coda"

28 ottobre 2021 a

La terza dose per tutti sembra ormai scontata dato che, guardando ai tempi della campagna di vaccinazione italiana, significherebbe arrivare fino all’estate prossima con la miglior copertura possibile. La priorità del governo, però, sarà quella di somministrare una seconda dose a chi aveva ricevuto Johnson&Johnson, inizialmente pensato come vaccino monodose.

È quanto svelato da Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute: “Ci sarà una proprietà per coloro che hanno fatto quel vaccino e che dovranno fare la seconda dose”, ha dichiarato ai microfoni di Radio Cusano Campus. “Le indicazioni saranno date a breve in maniera chiara ed esaustiva. Richiamo annuale del vaccino? Se ogni anno o due dovremo fare un richiamo ce lo dirà la scienza. Questo virus è ormai entrato di diritto nei libri di medicina”. E soprattutto non è ancora sconfitto, come dimostrano i dati di gran parte dei Paesi e anche dell’Italia, che sta conoscendo un leggero aumento di casi di Covid e anche di ricoveri.

Agenas ha infatti lanciato l’allarme sul “colpo di coda” della pandemia: l’indice di contagio Rt è in crescita a livello nazionale (1,03 al 23 di ottobre). Il carico sul servizio sanitario continua però a essere basso grazie all’ampia copertura vaccinale nella popolazione: sia i ricoveri nei reparti ordinari che in terapia intensiva sono infatti sotto controllo, così come stabile è il numero di decessi legati al Covid.

