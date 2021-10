Variante Delta Plus, proiezione sull'indice Rt: "Dove arriverà settimana prossima". Incubo-chiusure

29 ottobre 2021 a

La variante Delta e la sotto-variante Delta plus hanno fatto balzare in avanti 'incidenza settimanale dei casi di Covid e dell'Rt, il tasso di trasmissibilità. A livello nazionale l'incidenza arriva a 46 casi di Covid per 100.000 abitanti (nella settimana 22-28 ottobre) rispetto ai 34 della scorsa settimana. Nel periodo 6-19 ottobre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici era stato pari a 0,96 (range 0,83 - 1,16), appena al di sotto della soglia epidemica e in deciso aumento rispetto alla settimana precedente quando raggiungeva il valore di 0,86. E' quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto superiore di sanità (Iss) sul monitoraggio della Cabina di regia relativo all'andamento dei contagi da coronavirus.

Report che segnala come nei prossimi giorni si supererà la soglia critica. E infatti l'Rt "augmented", proiettato una settimana più avanti, è calcolato a 1,14 sulla base di dati parzialmente completi e parzialmente imputati per l'ultima settimana, sottolinea l'Iss. Ha invece già superato la soglia epidemica l'Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero: è a 1,13 (1,07-1,19) al 19 ottobre, era a 0,89 quello segnalato nel report della settimana scorsa.

Salgono anche i ricoveri ordinari mentre restano stabili le terapie intensive. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è infatti fermo al 3,7 per cento (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28/10). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 4,5% dal 4,2% della scorsa settimana. "Si ritiene che le stime di Rt siano poco sensibili al recente aumento del numero di tamponi effettuati, poiché tali stime sono basate sui soli casi sintomatici e/o ospedalizzati", si precisa.

