Variante Delta, a Trieste la situazione precipita: file di malati fuori dagli ospedali

Peggiora la situazione Covid a Trieste, dopo le proteste No-Green pass degli ultimi giorni. "Ci sono 12 persone in Pronto soccorso con polmonite da Covid in attesa di posti letto, che al momento mancano - questo l’allarme lanciato dal capo del Pronto soccorso Franco Cominotto -. Gli accessi di casi stanno aumentando ogni giorno. Questa mattina siamo a dieci percorsi Covid, quando la scorsa settimana eravamo a zero. Abbiamo i ricoveri fermi in Pronto soccorso perché non troviamo posto letto".

Si è tornati, insomma, agli ospedali saturi. Ad essere intasati sono soprattutto i reparti non intensivi dedicati ai positivi. A tal proposito il vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ha detto: "Siamo molto preoccupati". Nelle terapie intensive, invece, ci sarebbero ancora 12 posti liberi, mentre i pazienti già presenti - come riporta il Corriere della Sera - sono per il 90% no vax e giovani.

I medici non hanno dubbi: è l’effetto delle giornate trascorse a cortei e presidi No-Green pass a Trieste, soprattutto a partire dal 15 ottobre. I manifestanti, circa 7mila, si sono assembrati senza rispettare le misure sanitarie, ma anzi cantando e urlando "gomito a gomito, senza mascherina, trascorrendo molto tempo assieme", come spiegato dall’epidemiologo Fabio Barbone, a capo della task force anti Covid della Regione. Trieste registra così il focolaio più esteso in Friuli: ieri erano 70 i manifestanti infetti in Regione, mentre i dati di giornata segnavano in generale 249 nuovi casi.

