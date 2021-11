Covid, bollettino 31 ottobre: 4.526 contagi e 26 morti. Speranza: "La curva sta risalendo"

31 ottobre 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante un aumento dei casi di Covid fatto registrare lungo il corso della settimana. Il bollettino di oggi, domenica 31 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.526 contagiati, 2.432 guariti e 26 morti a fronte di 350.170 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all’1,3 per cento (+0,3 rispetto a ieri).

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane bassa nonostante un leggero aumento di posti letto ordinari occupati: oggi il saldo dei ricoverati nei reparti Covid è +48, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -4. Al momento sono 342 i posti occupati in rianimazione da pazienti Covid: un dato tutto sommato contenuto a livello nazionale. La campagna di vaccinazione è arrivata a 89.789.034 dosi somministrate in totale, ma le prime dosi procedono molto a rilento.

Anche per questo il ministro Roberto Speranza, intervenuto a Mezz’ora in più su Rai3, non ha escluso una proroga dello stato di emergenza: “Non avremo alcun timore a prorogarlo se sarà necessario. In questo particolare momento la curva sta risalendo, soprattutto nei Paesi con bassa vaccinazione, ma mi hanno colpito anche gli ultimi numeri della Germania. La risalita è più contenuta in Italia, ma dobbiamo prestare attenzione e fare un passo alla volta”.

