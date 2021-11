Pornografia, hai ricevuto questa mail della "polizia"? Ecco come ti possono rovinare

01 novembre 2021 a

a

a

Occhio all'ultima frontiera delle truffe online. Secondo quanto segnalato dalla Polizia Postale, girano delle finte mail che hanno per mittente Franco Gabrielli, già capo della Polizia di Stato dal 2016 al 2021 e, dal primo marzo scorso, su nomina diretta del premier Mario Draghi, Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica.

Sei cliente Netflix? Attenzione a questa email: "Dati errati", come ti svuotano il conto | Guarda

“Sono il signore Franco Gabrielli Direttore di Europol, commissario di divisione, capo della brigata per la protezione dei minori (BPM) – si legge nella mail – , vi contatterò poco dopo un sequestro informatico di Cyber-infiltrazione (autorizzato in particolare in materia di pedopornografia, pedofilia, cyber-pornografia, esibizionismo, traffico sessuale dal 2009) per informarvi che siete oggetti di diversi procedimenti legali in vigore".

Dopodiché il finto Gabrielli invita a contattare entro 24 ore un indirizzo mail indicato, minacciando in caso contrario l’emissione di un mandato di arresto. Gli investigatori della Polpost ritengono che la falsa mail sia verosimilmente finalizzata a cercare di carpire dati personali, richiedere pagamenti non dovuti o infettare i dispositivi della vittima con pericolosi virus informatici. Pertanto, la Polizia Postale raccomanda di non dare alcun seguito a tali mail e di non comunicare nulla dei propri dati personali.

"Sei iscritto", e ti rovinano. Truffa telefonica, ecco il messaggio a cui fare attenzione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.