Tarvisio, caricati da un cervo durante la passeggiata: due anziani massacrati, le loro condizioni

02 novembre 2021 a

a

a

Una tranquilla passeggiata tra i boschi dietro casa si è trasformata in un incubo per una coppia di Tarvisio, in provincia di Udine. I due coniugi, 73 anni lui e 69 lei, erano intenti a godersi un momento di relax prima del pranzo. Peccato che sul loro cammino si siano imbattuti in un cervo maschio che li ha caricati. Secondo il racconto di alcuni testimoni che hanno assistito impietriti alla scena, come riporta il Corriere della Sera, l'animale avrebbe colpito più volte l’uomo e la donna, facendoli anche rotolare lungo un lieve pendio.

Trovano un orso sul balcone, terrore a Frosinone: una mossa strepitosa, come si salvano la vita

I coniugi hanno riportato diverse lesioni alle gambe, soprattutto la donna, immediatamente trasportata in elicottero all’ospedale di Udine. Lui, invece, è stato portato in ambulanza a Tolmezzo. Entrambi sono gravi ma non in pericolo di vita. A dare l’allarme sono stati due amici di famiglia che hanno sentito le grida di aiuto. "Non era mai accaduto prima un fatto simile e noi siamo abituati a convivere con i cervi. Siamo nella fase calante della stagione degli amori — ha raccontato al Messaggero Veneto il figlio della coppia aggredita — quando sono soliti scendere vicino alle case, indisturbati. Non so spiegarmi cosa possa essere accaduto anche perché spesso i miei genitori vanno a passeggiare su quel sentiero".

Granchi e aragoste, "apocalisse in spiaggia": mai visto in Europa, il sospetto dietro alla strage

I soccorritori, poi, hanno fatto sapere che l’animale "non si allontanava, rendendo complicato l’intervento". L'attacco del cervo, comunque, è davvero raro. Lo ha spiegato Paolo Molinari, coordinatore scientifico del progetto "Lince Italia": "Episodi del genere accadono soltanto in situazioni particolari come quelle che possono essere riconducibili alla stagione degli amori, tra settembre e ottobre, con i maschi che emettono i loro richiami".

"Occhio, può trasmettere il virus". Zanzara coreana in Italia, l'inquietante scenario di Crisanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.