Zanzara coreana in Italia, l'allarme di Andrea Crisanti: "Occhio, può trasmettere il virus"

La zanzara coreana può trasmettere il virus. Andrea Crisanti, in una intervista a il Corriere della Sera, commentando la presenza della zanzara aedes koreicus in Lombardia, e nel Nord Italia ha spiegato i possibili motivi della sua diffusione e le sue principali caratteristiche. Prima di tutto, è "sicuramente una cosa preoccupante, perché fa parte del gruppo Aedes, ovvero è potenzialmente in grado di trasmettere virus", eppoi "ha una capacità riproduttiva molto elevata e allo stesso tempo è in grado di resistere relativamente bene ai climi freddi, anche se durante l’inverno ha una capacità riproduttiva molto minore", ha spiegato il direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova.

La zanzara coreana, come ha sottolineato il professore, può essere vettore "di encefaliti virali equine o encefaliti giapponesi, virus portati da animali, ma che in Italia non ci sono al momento". "Occasionalmente può essere vettore non principale di altre malattie, come tenge e febbre gialla", ha quindi aggiunto Crisanti.

Il professore ha poi specificato che al momento in Italia "non si corrono rischi", perché fortunatamente "non esiste un tipo di virus degli animali che possa sfruttare questa zanzara come vettore". Ma, "non è detto che la situazione resti invariata". Quindi la sua presenza nel nostro Paese non deve essere sottovalutata.

