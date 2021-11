McDonald's, avete queste vecchie cannucce a casa? Valgono una fortuna

03 novembre 2021 a

Le cannucce di plastica della nota catena di fastfood, McDonald's, sono ormai solo un ricordo. Qualche anno fa si è deciso di sostituirle con delle cannucce in carta, più "amiche" dell'ambiente e meno inquinanti. Questo cambiamento, però, non è piaciuto a tutti: c'è chi rimpiange le vecchie cannucce. Si tratta di nostalgici, che adesso le cercano ovunque e sono disposti a tutto pur di averle.

Come riporta Leggo, infatti, basta fare un giro sul sito Ebay per scoprire che molto delle cannucce in plastica sono state messe in vendita a prezzi decisamente folli. Qualcuno è arrivato a chiedere addirittura 5mila euro per queste rarità. I prezzi più alti, comunque, riguardano le cannucce più "antiche", quelle risalenti agli anni '80. Ma anche quelle introdotte dopo il 2000 arrivano tranquillamente a qualche migliaio di euro online.

La catena di fastfood, nel frattempo, sta cercando di diventare sempre più sostenibile e raggiungere l'obiettivo di riciclare il 100% dei suoi contenitori entro la fine del 2021. Da diverso tempo, infatti, an che i contenitori per panini e crocchette sono solo e rigorosamente di carta. "Dal 2019 abbiamo già eliminato 134 milioni di cannucce, ogni anno. E grazie al packaging in carta abbiamo risparmiato 1000 tonnellate di plastica all'anno", ha fatto sapere qualche settimana fa Massimiliano Dell'Acqua, di McDonald's Italia.

