Alberto Genovese, la ragazza invalida al 40%: choc in tribunale, come l'ha ridotta in una notte di follia

03 novembre 2021 a

a

a

Una testimonianza choc quella portata in tribunale da una delle vittime di Alberto Genovese, l'imprenditore finito in carcere a Milano con l'accusa di violenza sessuale. "Niente e nessuno potranno mai cancellare quelle violenze", ha spiegato l’avvocato Luigi Liguori, che ha quantificato in oltre un milione e mezzo di euro i danni subiti dalla sua assistita nell’udienza preliminare. Il processo è partito dopo la decisione dei pm di rinviare l'uomo a giudizio.

Una perizia medico-legale depositata dall’avvocato, infatti, certifica - come riporta il Corriere della Sera - che la giovane modella di 19 anni, che l’11 ottobre 2020 fu costretta a fuggire da Terrazza Sentimento a Milano e a fermare una Volante della Polizia dopo essere stata drogata e violentata per quasi 24 ore da Genovese, ha riportato un’invalidità permanente pari al 40%. E non solo: anche gravi conseguenze psicologiche, che le impediranno di condurre una vita normale ancora per molto tempo.

Un eventuale risarcimento, comunque, potrebbe consentire ai legali di Genovese di chiedere la riduzione di un terzo della pena, che rischia di essere molto alta. Il 43enne infatti è accusato di aver violentato, sempre dopo una festa a base di droga e alcol, pure un’altra ragazza. Questa volta a Ibiza. A denunciare è stata una 23enne, che ha parlato di brutalità alle quali avrebbe preso parte anche la fidanzata dell’imprenditore. Quest'ultima è imputata insieme a lui per violenza sessuale di gruppo. Fissata al 28 gennaio la prossima udienza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.