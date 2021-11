Sassari, "ecco come combatto il Covid". Video sconcertante in riva al mare, scandalo italiano: chi è quest'uomo

04 novembre 2021 a

“Come si combatte il ‘vairus’? Con il Green Pass o con questa roba?”. Parole di Antonello Unida, che ha sollevato un vero e proprio polverone con un video in cui “contrasta” il Covid meditando in riva al mare. Quest’uomo di 59 anni non è tra l’altro uno qualsiasi: è il garante dei detenuti di Sassari, per questo si è scatenato anche un caso politico, con il sindaco Nanni Campus che è stato costretto a scaricarlo, anche perché medico.

“Rispetto le opinioni - ha dichiarato il primo cittadino - ma la salvaguardia della salute collettiva non è opinabile”. Il centrosinistra è subito partito all’attacco e in consiglio comunale ha chiesto le dimissioni di Unida, che ha creato non poco imbarazzo dichiarando di non essere vaccinato e di non possedere il Green Pass. Per lui il Covid si combatte meditando in costume da bagno: “Il segreto è la respirazione”, dice nel video in cui si mette in ginocchio e parte con la respirazione om.

Laureato in Scienze e tecnologie psicologiche, Unida è impegnato da oltre quindici anni nel far fronte alle problematiche penitenziarie. Già consigliere comunale, la sua posizione di garante dei detenuti di Sassari fa a pugni con le sue condizioni personali: non ha il Green Pass eppure è obbligatorio per entrare nel carcere di Bancali.

