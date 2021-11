Covid, "per la prima volta da agosto": indice Rt, ora è allarme in tutta Italia

05 novembre 2021 a

Cresce ancora la curva dei contagi da Covid in Italia. A preoccupare è l'indice Rt che torna per la prima volta dal 27 agosto sopra la soglia epidemica e si attesta all'1,15 contro lo 0,96 della scorsa settimana. Sopra la soglia epidemica anche l'indice di trasmissibilità sui ricoveri ospedalieri. E' quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità in corso questa mattina 5 novembre.

"L'incidenza settimanale relativa al Covid-19 a livello nazionale è in risalita: raggiunge 53 casi per 100mila abitanti (29/10/2021-04/11/2021) rispetto ai 46 casi per 100mila abitanti (22/10/2021 –28/10/2021)", comunica l'Iss. "Per quanto riguarda l'Rt, nel periodo fra 13 ottobre e 26 ottobre, l'indice medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,15 (range 0,93 – 1,28), in aumento rispetto alla settimana precedente e al di sopra della soglia epidemica". E si sottolinea nel rapporto che "le stime di Rt siano poco sensibili al recente aumento del numero di tamponi effettuati, poiché tali stime sono basate sui soli casi sintomatici e/o ospedalizzati".

In forte aumento, si precisa, è il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (8.326 rispetto ai 6.264 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in aumento (35% rispetto al 33% la scorsa settimana). È stabile invece la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (47% rispetto al 47%). Diminuisce lievemente la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (18% rispetto al 20%).

