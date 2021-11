Covid, nuove restrizioni? Roberto Speranza: "Il sistema dei colori è ancora in vigore"

05 novembre 2021 a

"Il sistema dei colori è ancora in vigore": Roberto Speranza ha risposto così a chi gli chiedeva di eventuali nuove chiusure e restrizioni nel Paese, durante la conferenza stampa di questa mattina con il generale Figliuolo e il coordinatore del Cts Franco Locatelli. Un incontro per fare il punto sulla campagna vaccinale e la pandemia. Il titolare del dicastero della Salute, in particolare, ha spiegato: "Bisogna far rispettare le regole che già ci sono: in Italia in questo momento c’è l’obbligo di mascherine al chiuso e l’obbligo qualora ci siano rischi di assembramento anche all’aperto. Siamo ancora dentro la fase epidemica e disponiamo di due armi fondamentali che sono la campagna di vaccinazione e il rispetto dei comportamenti corretti".

Il ministro, poi, ha posto l'accento sulle terze dosi: "Sono il primo e principale terreno su cui concentrare le nostre energie: dobbiamo insistere sul vaccino come strumento fondamentale per gestire questa fase". Poi ha specificato che attualmente è "fortemente raccomandata agli over 60 che hanno completato da 6 mesi il ciclo vaccinale e poi ai fragili, indipendentemente dall’età, e a tutti coloro che hanno avuto una dose unica di J&J". Tuttavia, già dalla prossima settimana si lavorerà "per allargare ad ulteriori fasce generazionali".

Speranza infine ha affrontato un argomento parecchio divisivo, la proroga dello stato di emergenza. Anche se ha preferito rimanere sul vago: "Il governo deciderà nelle giornate immediatamente precedenti alla scadenza. Ciò che è sotto gli occhi di tutti è che i dati ci indicano una crescita della curva epidemica ma il governo valuterà poco prima della scadenza dello stato di emergenza". Scadenza prevista il 31 dicembre 2021.

