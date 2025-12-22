Garlasco, cena con Sempio e polemiche? Cataliotti in tv sbotta

"Queste immagini hanno suscitato un po' di polemica": il conduttore di Mattino Cinque, Francesco Vecchi, lo ha detto al suo ospite in collegamento, Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Il riferimento è al video pubblicato dal legale nelle sue storie social qualche giorno fa. Un video nel quale si vede il pool difensivo di Sempio al completo mentre è a cena. Presente anche Sempio. "Al di là di tutto legati da stima reciproca e amicizia sincera!!!", aveva scritto Cataliotti a corredo del filmato.

"Era un modo per mostrarvi sereni?", ha chiesto il presentatore del talk mattutino di Canale 5 all'avvocato. E lui ha risposto: "No, macchè mostrarci, io ho una vita social molto intensa e credo nello strumento dei social come strumento di comunicazione fra amici, fra persone per bene sul presupposto che non si debba offendere nessuno. Era una storia, non un reel o un post, lo dico per gli addetti ai lavori. Non si parlava assolutamente del processo, era l'ultima occasione in cui ci saremmo visti perché veniamo da quattro parti d'Italia diverse. Non ho nulla di cui vergognarmi, ci mancherebbe altro. Credo che non si siano sentiti offesi, perché ho sentito anche il difensore della famiglia Poggi, i diretti interessati, si è offesa la tifoseria avversaria, perché qua ormai c'è una tifoseria contro Sempio. Dico molto volgarmente che non mi interessa nulla, non abbandonerò la mia abitudine che ritengo sana di affidare ai social i momenti della mia vita".

