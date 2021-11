Variante Delta, il bollettino del 5 novembre: altra impennata di contagi e ricoveri, sale il rischio in tutte le regioni

05 novembre 2021 a

Mentre in gran parte d’Europa si è già manifestata la quarta ondata di Covid, la situazione epidemiologica in Italia è ancora sotto controllo, nonostante un aumento dei nuovi casi e anche dei ricoveri. Inoltre dall’Istituto superiore di sanità fanno sapere che l’indice Rt è salito all’1,15: tutte le regioni sono quindi a rischio moderato, qualcuna potrebbe conoscere anche restrizioni da zona gialla.

Il bollettino di oggi, venerdì 5 novembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 6.764 contagiati, 3.730 guariti e 51 morti a fronte di 543.414 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all’1,2 per cento (+0,1 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione è ancora piuttosto bassa ma l’aumento dei posti letto occupati va avanti ormai da diversi giorni: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +79, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +12.

Alla luce della situazione che si sta preconfigurando, diventa difficile immaginare che a breve l’Italia possa rinunciare al Green Pass e allo stato di emergenza, anche se su quest’ultimo per il momento il ministro Roberto Speranza ha preso tempo: “Il governo deciderà nei giorni, al massimo nelle settimane, immediatamente precedenti la scadenza: mancano 56 giorni, è un tempo troppo lungo per esprimere un’opinione definitiva”.

