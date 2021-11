Infermieri no vax radiati: come li hanno beccati in flagrante, uno schiaffo agli italiani

06 novembre 2021 a

Il vaccino ha creato un cortocircuito tale che alcuni infermieri e operatori sanitari pur di non farselo somministrare hanno preferito farsi sospendere dal posto di lavoro. E adesso cercano alternative in nero, incappando ovviamente in denunce e nel rischio molto concreto di radiazione. Tutte queste persone oggi starebbero tranquillamente svolgendo il loro lavoro se si fossero vaccinate: la realtà racconta che il vaccino è sicuro ed efficace, eppure questi “irriducibili” continuano a credere alle più strampalate teorie.

Ancora più grave che lavorino in ambiti ospedalieri e sanitari: dovrebbero saperlo meglio di tanti altri quanto sia fondamentale vaccinarsi per sconfiggere la pandemia, e invece è proprio da loro che parte il cattivo esempio. Su Telegram è stato scoperto un gruppo chiamato “Bacheca della necessità”, che pare essere una sorta di costola dei no-vax e no-green pass di Trieste: tale community aiuta le persone a cercare lavoro senza dover essere vaccinati o muniti di Green Pass, ma la cosa più grave è che tra loro ci sono anche infermieri e operatori sociosanitari che sono stati giustamente sospesi dai rispettivi datori di lavoro.

Ora queste persone cercano disperatamente un impiego, quando sono state loro stesse a volerlo perdere con la loro stupidità. E così nella chat brulicano sanitari che si offrono per assistenza a persone anziane, deboli e fragili: questi sono criminali, non avendo alcuna premura contro il Covid rischierebbero di ammazzare le persone, anziché aiutarle.

