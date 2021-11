Meteo, allagamenti e "pioggia in grado di sommergere le auto": chi piomba nel caos

12 novembre 2021 a

Il maltempo non dà tregua all'Italia: questo, in estrema sintesi, quel che suggeriscono gli esperti di 3Bmeteo nelle loro ultime previsioni. Il punto è che il centro del vortice mediterraneo da giorni attivo ad ovest dell'Italia si sta portando sulle Baleari, ma dal suo centro si dirama un sistema frontale ancora in grado di influenzare il tempo sulle nostre regioni più occidentali con episodi di instabilità anche marcata.

E così, ecco che ancora una volta la Sicilia, oltre alla Sardegna e le regioni del medio Tirreno, sono quelle coinvolte dai fenomeni atmosferici, così come la bassa Calabria. Nel resto d'Italia, però, dovrebbe prevalere l'azione stabilizzante dell'anticiclone.

Insomma, per la Sicilia non è finita: dopo le alluvioni di giovedì, nella notte è toccato al settore ionico dell'isola fare i conti con maltempo di forte intensità. Sul Catanese è transitata una linea temporalesca molto intensa, che ha determinato estesi allagamenti e che ha fatto salire il livello dell'acqua fino a sommergere le automobili.

Oggi, venerdì 12 novembre, scuole chiuse a Catania proprio per le avverse condizioni meteo. Segnalato anche il crollo di una porzione di un tetto di una scuola, la Boggio Lera: fortunatamente al momento del crollo l'edificio era vuoto, dunque non si sono registrati feriti. Per intendersi, a Catania sono caduti 100 millimetri di pioggia da ieri, e di questi 60 millimetri soltanto nelle ultime 12 ore.

3Bmeteo fa sapere che, comunque, il grosso del maltempo sul versante ionico della Sicilia si è scaricato nel corso della notte: oggi, dall'avvio di giornata, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, ma tra Messinese e Catanese è previsto ancora qualche rovescio nelle prossime ore.

