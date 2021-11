Lezioni di sesso orale e mostra sulla fellatio gay: scandalo religioso, ecco cosa state vedendo

Salvatore Dama 14 novembre 2021 a

a

a

Magari i meno pratici hanno pensato si trattasse di un'altra cosa. Tipo un manuale per utilizzare quell'affare che serve a gonfiare le gomme della bicicletta. E invece no. Era proprio quella roba lì: un opuscolo per eseguire «il pompino perfetto». Ed era esposto nello stand del circolo Centaurus Arcigay Alto Adige, all'interno della Fiera del volontariato Biolife di Bolzano, organizzata, tra gli altri, dall'Ufficio Provinciale Anziani, dalla Caritas diocesana e dal Comune. L'evento si è svolto alcuni giorni fa. Gli avventori- famiglie, bambini e vecchietti - hanno avuto a loro disposizione una agile brochure contenente le migliori tecniche per offrire (e ricevere) una fellatio soddisfacente. Corredata da illustrazioni esplicative.

Non si sa se qualcuno ne abbia usufruito. Ma il caso è stato comunque sollevato da Fratelli d'Italia, in particolare dal consigliere regionale Alessandro Urzì, che ha voluto mettere bocca sull'accaduto. Dichiarandosi preoccupato dal fatto che il Bignami della pompa potesse finire nelle mani sbagliate. In effetti, anche nelle foto postate dal circolo Centaurus Arcigay su Facebook, il dizionario del sesso orale fa bella mostra di sé su un banchetto, insieme a un utile campionario di gadget e altra narrativa tematica. C'è una ciotola con preservativi colorati e aromatizzati. E c'è un'altra mini guida su come utilizzare i goldoni e il lubrificante appena prima di consumare un rapporto intimo.

Ma che c'è scritto nel prontuario della fellatio? Sostanzialmente una serie di utili consigli per prepararsi all'esame orale. Il testo è focalizzato sulla pratica al maschile, tra persone dello stesso sesso, però - dopo uno sguardo fugace - è plausibile che le dritte possano essere applicate universalmente. Tipo: non usare i denti; avere una corretta igiene intima; in che posizione mettersi (inginocchiati, sul letto, sessantanove, etc.); come e se coinvolgere i testicoli nell'operazione; quando baciare, leccare ed (eventualmente) ingoiare; come stimolare il "punto L", che poi sarebbe il corrispettivo maschile del punto G femminile. Ecco, tutta questa roba era messa lì, a disposizione di anziani e famiglie, in una fiera organizzata dalla Caritas. E a qualcuno, probabilmente, deve essere venuto il dubbio che, parlando di cappelle, il manuale non si stesse riferendo a dei luoghi di culto. Urzì, per esempio.

"Tutto dentro". L'escort sconvolge l'inviata di Giletti: davanti alle telecamere, il gesto estremo | Video

L'esponente di FdI se la prende con l'Arcigay altoatesina: «Ha dimostrato la solita incontinenza comunicativa usando l'opportunità della fiera del volontariato (aperta a famiglie e bambini) per farne una esibizione di messaggi diretti e senza censura. Come si fanno i "pompini", ma anche che posizione assumere «per l'uso corretto del preservativo e dei lubrificanti in rapporti fra persone di sesso maschile". Il consigliere regionale non ne fa una questione bacchettona. Ma si domanda se la fiera, «organizzata dalla Provincia, insieme alla Caritas diocesana e altre meritorie organizzazioni» fosse la tribuna più opportuna dove «presentare il "corso per immagini" a scena aperta per grandi e piccini di "pompino" e persone adulte dello stesso sesso».

Sesso con una minorenne, fino a dove si spinge il balordo: servizio-choc da Giletti, immagini molto forti | Guarda

Urzì precisa che l'omofobia non c'entra: «Il giudizio sarebbe stato lo stesso, almeno da parte mia, se si fosse offerta una rassegna di kamasutra eterosessuale. Non per pruderie, ma per il contesto: si può auspicare che una fiera del volontariato nella cornice della Biolife, la fiera del benessere, possa offrire una comunicazione sobria, adatta a tutto il pubblico (maggiorenne e minorenne) e non una sceneggiatura hardcore?». L'esponente della destra si domanda se la Diocesi sapesse e, infine, annuncia una interrogazione alla Provincia e al Comune: «Si dovrà rendere conto delle scelte operate a favore di una organizzazione come Centaurus Arcigay Alto Adige che dimostra, pur beneficiaria di abbondanti fondi pubblici, di non avere rispetto e senso delle regole e della misura». Il caso non finisce qui. Anzi, rischia di essere pompato.

"Satana, stupro, regia occulta". Silvana De Mari, tutte le follie della dottoressa no-vax arruolata da Belpietro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.