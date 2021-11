Muto cointestato, cosa succede se una coppia si separa: ecco chi paga, come ti "incastrano"

17 novembre 2021 a

Chi paga davvero il mutuo in caso di separazione? Può capitare infatti che una coppia sposata decida di divorziare per i più disparati motivi, ma con un mutuo cointestato ancora da spegnere. Ovviamente anche dopo la separazione la banca continua a pretendere i pagamenti, che verranno effettuati da entrambe le parti come se nulla fosse cambiato fino a quando non si raggiunge un accordo.

Una volta concluso il matrimonio, la cosa migliore è trovare un accordo fra ex coniugi riguardo al pagamento del mutuo, altrimenti in caso contrario sarà il giudice a dover intervenire, indicando la procedura corretta da seguire. Tutto parte dal regime patrimoniale scelto dalla coppia quando ha deciso di sposarsi: se ha scelto la separazione dei beni ciascuno ripesta vincolato a tutte le obbligazioni contratte in precedenza, compreso il mutuo; se invece ha scelto la comunione dei beni, questa decade con il divorzio e quindi deve essere fatta la divisione del patrimonio comune, tenendo in considerazione anche delle passività come il mutuo.

Nel caso in cui non venisse trovato l’accordo tra ex coniugi, deve quindi intervenire il giudice: fino alla sentenza entrambe le parti dovranno continuare a pagare la loro parte di futuro per non venir considerate insolventi. Poi solitamente al coniuge dal reddito maggiore viene imposto il mantenimento della parte economica più debole e quindi può decidere di accollarsi le spese del mutuo, da scalare poi dall’assegno di mantenimento.

