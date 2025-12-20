Famiglia nel bosco, "gravi rischi": perché i giudici hanno detto no al ricorso

Ci sono delle motivazioni ben precise dietro la decisione della Corte d'appello dell'Aquila di rigettare il ricorso dei coniugi australiani Nathan e Catherine contro l'allontanamento dei loro figli di 6 e 8 anni disposto dal tribunale dei minori. I giudici di primo grado hanno giudicato inadeguato il casolare in mezzo ai boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, in cui i piccoli stavano crescendo. Di lì il trasferimento in una casa famiglia a Vasto, dove i bambini restano tuttora.

L'auspicio della Corte d'Appello è che i genitori cambino atteggiamento e abbattano "il muro di diffidenza" mostrato prima dell'ordinanza che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e il conseguente allontanamento dei figli. Allo stesso tempo, però, i giudici hanno rilevato anche "apprezzabili progressi" da parte della coppia anglo-australiana.