Garlasco, "l'unica prova è la cannuccia": Sempio e Stasi, questa è una bomba

Si parla ancora del Dna di Alberto Stasi rinvenuto sulla cannuccia dell'Estathe. Per il genetista Marzio Capra si tratta dell'"unico elemento inedito e di sicuro interesse nonché di chiara ed inequivocabile valenza come fonte di prova, risulta costituito dal rinvenimento di tracce organiche geneticamente riconducibili ad Alberto Stasi sulla cannunccia dell'Estathe, repertato all'interno del sacchetto della spazzatura della mattina, presente sulla scena del crimine il giorno del delitto". Per il consulente della famiglia di Chiara Poggi, è questo il solo risultato scientifico che arriva dalla perizia dell'esperta Denise Albani incaricata dell'incidente probatorio che vede al centro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso.

Capra, dunque, critica la scelta di procedere nell'analisi genetica sul materiale trovato sulle unghie della vittima "senza alcun confronto con i consulenti". In 13 pagine sottolinea come Albani ha 'trascurato' alcuni dati grezzi e "non ha ritenuto opportuno confrontare alcun dato genetico emerso dai margini ungueali nel corso delle attività peritali del 2014, né con i soggetti intervenuti sulla scena del crimine e con quelli che fondatamente possono aver contaminato lo strumentario utilizzato in corso di necroscopia" oltre ai consulenti presenti nel 2014 a Genova.