Susanna, la madre muore di tumore? La scelta a 10 anni che strazia l'Italia: per la prima Comunione...

19 novembre 2021 a

a

a

Susanna Meco è venuta a mancare nell’autunno del 2020 a causa di un tumore al pancreas, un male che ogni anno colpisce circa 15mila italiani e con una prospettiva di vita molto bassa, dato che soltanto un paziente su dieci riesce a superarlo a cinque anni dalla diagnosi. Per quanto riguarda Susanna Meco, nel giro di un anno se n’è andata via, lasciando il marito Raffaele Menzella e la figlia Luna.

Video su questo argomento Caserta, esplode una villetta per una fuga di gas: coppia di anziani sotto le macerie

Quest’ultima adesso ha dieci anni e in occasione della prima comunione si è resa protagonista di un gesto tanto spontaneo quanto importante, per nulla banale trattandosi di una bambina colpita recentemente da un dramma familiare devastante, dato che ha perso l’amata madre. Luna ci ha tenuto a compiere un gesto di solidarietà, trasformando i regali per la prima comunione in donazioni per creare un premio di laurea e un progetto di ricerca. “L’ho fatto per scacciare via questa malattia e non farla tornare mai più”, ha detto con la semplicità e la purezza che solo una bambina della sua età può avere.

Udine, mostra un video pedopornografico per errore: così il maniaco si "suicida" in tribunale

Intervistato dal Resto del Carlino, il padre Raffaele non ha ovviamente nascosto l’orgoglio per sua figlia, autrice di un gesto di enorme generosità a favore della ricerca scientifica. La decisione di trasformare i regali in una donazione è stata presa alla fine di agosto 2021, alla vigilia del primo anniversario della morte di Susanna: “Un gesto che è sorto quasi spontaneo e naturale, un segnale di riconoscenza e di speranza, affinché questa opportunità possa condurre a risultati utili a migliorare lo scenario attuale”.

"Non solo escrementi di topo", orrore in pasticceria: cosa ti mangiavi, choc in Val Badia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.