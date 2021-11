Covid, curato con il vermicida. Dosi da cavallo: due persone in terapia intensiva

20 novembre 2021 a

Non solo i "corona party" di Bolzano, i no vax Oltrebrennero hanno preso un'altra pessima abitudine: va infatti a ruba un vermicida per cavalli, indicato dal leader dell'ultradestra Fpoe Hebert Kickl, come presunto farmaco Covid alternativo. Una tendenza pericolosissima che si spera non scavalli il confine con l'Italia. In Austria il vermicida per cavalli Ivermectin è praticamente sold out.

Il leader della Fpoe e ormai anche del movimento no vax, che al momento si trova in quarantena perché positivo al Covid, in diverse occasioni aveva ipotizzato la presunta efficacia del farmaco contro il coronavirus in combinazione con vitamine. In Stiria sono finiti in terapia intensiva una donna, dopo aver assunto questo farmaco, e un uomo per un'overdose di vitamina B. Il fenomeno è talmente preoccupante che l'azienda farmaceutica che produce l'Ivermectin è intervenuta pubblicamente, mettendo in guardia dall'assunzione.

Il dosaggio infatti è tarato sui cavalli e anche questo, oltre ai principi del farmaco, costituiscono un vero pericolo per chi lo assume. Oltre ovviamente al fatto che non cura il Covid.

Ma le follie no vax non finiscono qui, Ora a Bolzano vanno di moda i "corona party", ovvero fare feste con un positivo per contagiarsi e ricevere così il Green pass, senza doversi vaccinare, una volta guariti. Un trucchetto davvero pericoloso che sta prendendo piede a Bolzano, ma anche in Austria e in Germania. Patrick Franzoni, vice coordinatore dell'unità Covid di Bolzano, avverte che "ci sono giovani, anche di età scolare, che si incontrano con positivi e cercano di acquisire l'infezione, non rendendosi conto che il virus è pericoloso anche nei bambini e nei giovani".

