Selvaggia Lucarelli, chi è l'uomo che la ha aggredita: "Maestro di pugilato. Nel 2020 fu denunciato perché...", da brividi

Si chiama Roberto Di Blasio, il manifestante no no vax che ha aggredito con una testata Selvaggia Lucarelli. L'uomo ha già una denuncia a piede libero per aver violato in passato la quarantena. E' un sessantenne insegnante di pugilato, residente nella provincia a nord di Roma. Nel marzo 2020 era stato raggiunto dai militari a seguito della segnalazione di alcuni cittadini. Risultato positivo al Covid aveva comunque violato l'obbligo di quarantena, uscendo di casa per fare la spesa in un negozio di alimentari, invece di delegare qualcun altro. Molto conosciuto nel comune dove risiedeva sono stati propri alcuni conoscenti a notarlo in strada e segnalare la presenza.

Di Blasio è comunque conosciuto dalle forze dell'ordine: ha partecipato a diverse piazze no green pass a Roma, tra le quali, l'ultima, quella si sabato scorso 20 novembre, che si è svolta al Circo Massimo contro la certificazione verde, durante la quale ci sono state alcune tensioni. A denunciarlo la stessa Lucarelli, che ha raccontato l'accaduto in un tweet: "Sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere ‘perché è qui oggi?' sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)", ha postato su twitter.

Selvaggia Lucarelli ha poi aggiunto che "tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo". Lucarelli, che nelle ore successive ha pubblicato un altro video con insulti e minacce, ha espressamente detto che ha intenzione di denunciare le violenze subite. Un episodio che lascia interdetti e che mette sempre più a rischio la presenza della stampa a certe manifestazioni.

