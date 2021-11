Gratta e Vinci, "ho vinto 500 euro": ma non è così. Un finale clamoroso in tabaccheria

23 novembre 2021 a

Una gustosa storia di Gratta e Vinci che arriva direttamente da Amalfi. Già, perché in provincia di Salerno, in Campania, c'era un qualcuno che si era convinto di avere vinto 500 euro dal grattino. Peccato però che non fosse così. E a farglielo notare - è uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare - è stato il tabaccaio in prima persona. Già, il tizio aveva vinto di più, il doppio, mille euro.

A raccontare la vicenda, che risale alla fine di settembre, è lo stesso proprietario della tabaccheria, con un post su Facebook pieno anche di ironia sulla precedente vicenda del tagliandino da 500mila euro prima rubato e poi restituito a Napoli.

Il racconto è firmato da Angelo Sammarco, titolare della tabaccheria di Amalfi, che sui social ha messo nero su bianco: "Entra un signore e prende un Miliardario (il nome del tagliando in questione, ndr). Lo gratta fuori dal negozio e rientra dicendo: Mi hai portato fortuna, ho vinto 500 euro. Lo passo sotto il lettore e mi esce la schermata con la prenotazione bancaria. Erano 1000 euro (il tetto massimo ritirabile direttamente in tabaccheria è infatti di 500 euro, ndr). Il signore non se n'era proprio accorto e mi ha ringraziato per l'onestà, avrei potuto dargli la cifra richiesta e tenere per me il resto". Alla fine del post, poi, il tabaccaio ironizza, riferendosi alla vicenda del Gratta e Vinci rubato a Napoli: "Come vedete non solo gli ho detto che aveva preso di più, ma non sono nemmeno scappato. Oggi ma faceva male la gamba", conclude il tabaccaio il suo racconto.

