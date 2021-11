Nuovo Green pass, ecco in quali zone scatta. Mascherine, stretta impensabile: in CdM passa la "soluzione estrema"?

24 novembre 2021 a

Le regioni chiedono al premier Mario Draghi misure durissime contro il Covid: subito mascherine all'aperto, anche in zona bianca. "L'ipotesi delle mascherine all'aperto è stata messa dalle Regioni sul tavolo nel confronto con il governo", ha confermato Alessio D'Amato, assessore regionale alla Sanità del Lazio. A preoccupare i governatori, come anticipato dal sindaco di Firenze Dario Nardella a Tagadà su La7, martedì pomeriggio, sono le festività che porteranno agli inevitabili assembramenti legati allo shopping e ai ritrovi nei locali pubblici. "È una misura che andrebbe adottata subito in tutta Italia a prescindere dai colori - ha aggiunto D'Amato -. Mascherine anche all'aperto e soprattutto nei luoghi affollati".

Sul nuovo Green pass, i governatori leghisti Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) e Luca Zaia (Veneto) chiedono sì una accelerazione nelle restrizioni per i no vax, per cui scatterà il divieto di entrare nei bar, nei ristoranti al chiuso, nei teatri e nelle piscine senza il certificato verde, ma al tempo stesso si dicono contrari all'applicazione del "doppio binario" legato al Super green pass anche fin dalle zone bianche. Anche il premier Mario Draghi sarebbe intenzionato ad applicare un processo di gradualità. Il confronto con il premier nella cabina di regia avverrà con i capi delegazione di maggioranza Giancarlo Giorgetti (Lega), Stefano Patuanelli (M5s), Dario Franceschini (Pd), Maria Stella Gelmini (Fi), Roberto Speranza (Leu) ed Elena Bonetti (Iv), alla presenza del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro.

Una pesante indicazione arriva anche da Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), che all'agenzia Adnkronos Salute spiega: "Dobbiamo ridurre al massimo i comportamenti a rischio e per farlo ritengo che indossare tutti, vaccinati e non vaccinati, la mascherina anche all'aperto è la scelta migliore. Questo perché non sempre anche quando siamo fuori casa possiamo essere al sicuro da situazioni di contagio dovute ad assembramenti".

