Matteo Bassetti, variante sudafricana e vaccino: "Cosa ci aspetta nel 2022". La profezia: incubo infinito

"Sicuramente faremo una dose di richiamo nel 2022": Matteo Bassetti ha parlato di una eventuale quarta dose contro il Covid che, però, a differenza della terza, non sarà fatta dopo 6 mesi. "Verrà fatta ragionevolmente a 12 mesi dalla terza", ha detto l'infettivologo del San Martino di Genova a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Poi ha aggiunto: "La medicina e la scienza sono materie in continua evoluzione, dobbiamo continuare a studiare e cambiare idea. Dov'è il problema? Se lo Stato ti mette in condizione di fare una vaccinazione dove vuoi, quando vuoi, non vedo il problema".

Parlando dei talk show, di cui spesso è ospite, Bassetti è stato molto severo: "La televisione della fase Covid 2.0 è animata da una serie di personaggi che non capiscono assolutamente niente di medicina e Covid: avvocati, giornalisti, cantanti, attori. Sono tutti virologi sul campo...". Proprio di recente il medico è stato protagonista di un duro scontro con Gianluigi Paragone a Non è l'Arena su La7. Bassetti ha deciso di querelare il senatore, dopo essere stato da lui definito come "un figlio di papà". A tal proposito l'infettivologo è stato chiaro: "Non ho litigato con nessuno. Non litigo con le persone che non stimo".

Sulla variante sudafricana, invece, ha detto: "E' giusto preoccuparsi e quindi studiare, analizzando i campioni. Ma non bisogna essere terrorizzati. Credo che si debba tenere la barra dritta. Le varianti crescono dove non vengono fatti i vaccini, la risposta alle varianti è quella che stiamo dando noi, vaccinando con prime dosi e proseguendo con le terze somministrazioni". E sulla eventuale diminuzione dell'efficacia dei vaccini a causa di questa variante, è stato netto: "Ricercatori e virologi ci diranno se le varianti bucano i vaccini, ad oggi non abbiamo un dato certo".

