Supermercato, la trappola delle offerte: ecco come ti fregano e come ti puoi difendere

L'inflazione rialza la testa. I cartellini dei prodotti alimentari riportano prezzi in crescita: secondo l'ultima rilevazione dell'Istat le referenze ad alta frequenza d'acquisto sono rincarate a novembre del 3,2% in ragione d'anno. Le insegne della grande distribuzione - come non era mai successo in passato- fanno a gara a chi fa le offerte più «speciali» di tutte. Così c'è chi propone una selezione di prodotti a prezzi «bassi e fissi», chi sfida il mercato - «Il carovita sale? Noi abbassiamo i prezzi» - e chi risponde con «prezzi bloccati tutto l'anno». Nella giungla di offerte è facile cadere nelle trappole che attendono sul bancone i consumatori. Ecco le 9 regole d'oro per evitarle, risparmiando davvero.

CONFRONTO - Confrontate sempre il prezzo scontato con i cartellini dei prodotti analoghi presenti nelle rispettive corsie che di solito sono distanti dalla zona dove vengono esposte le referenze in offerta.

PESO NETTO - Attenti alla quantità di prodotto contenuta nella confezione. Spesso a un prezzo inferiore corrisponde un peso netto più basso. Il caso classico sono le bottiglie di passata. Il formato standard è di 700 grammi al pezzo. Spesso è proposto a sconto quello di 500 grammi.

SCADENZA - Leggete sempre la data di scadenza. A volte dietro a un prezzo stracciato c'è una scadenza quasi immediata.

CHILO E LITRO - Confrontate sempre il prezzo al chilo o al litro con quello di referenze simili. Il formato può cambiare tutto.

TRE PER DUE - Le offerte «paghi due e prendi tre» non fanno risparmiare. Fanno spendere più soldi.

DISPOSIZIONE - La disposizione sui banconi dei prodotti non è casuale. Ad altezza d'occhio si trovano quelli che il venditore vuole far notare per primi. Nei ripiani bassi - i più scomodi - si trovano i prezzi più vantaggiosi.

LISTA - Per evitare gli acquisti d'impulso fate una lista della spesa rigorosa e completa, lasciando un paio di righe bianche per gli extra non previsti.

VOLANTINI - Prima di scegliere il punto vendita dove recarvi a fare compere consultate più volantini con le offerte. Sono quasi tutti disponibili sui siti internet delle diverse catene. Chi ha tempo, poi, può suddividere la spesa in più negozi.

BRICOLAGE - Attenti alle offerte di bricolage e fai da te: sono delle vere e proprie trappole per mariti alla ricerca dell'ispirazione con cui riempire il tempo libero. Ci sono catene che costruiscono il loro successo attorno alla vendita a prezzo stracciato di utensili e materiali diversi. Infine una considerazione sull'origine. Gli alimenti di pregio offerti sotto costo - ad esempio l'extravergine d'oliva - utilizzano ingredienti importati, che hanno costi molto inferiori ai prodotti made in Italy. In questo caso vale la pena di leggere con la massima attenzione tutte le indicazioni riportate in etichetta. Si rischia ad esempio di portare a tavola un olio «origine Ue» scambiandolo per tricolore, soltanto perché è italiana la marca.

