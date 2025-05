Meteo Giuliacci, occhio alle vacanze: il periodo da evitare

Secondo le prime proiezioni di Meteogiuliacci.it , giugno 2025 potrebbe riservare un avvio estivo dinamico in Italia. Le previsioni a lungo termine, basate su modelli climatici avanzati, suggeriscono che il mese sarà influenzato da un’alternanza tra fasi calde e periodi più instabili. All’inizio, l’anticiclone africano potrebbe portare temperature sopra la media, con punte di caldo intenso soprattutto al Centro-Sud e nelle isole, dove si prevedono valori prossimi ai 30°C. Tuttavia, questa stabilità non durerà a lungo: correnti atlantiche più fresche potrebbero irrompere a più riprese, favorendo temporali, anche di forte intensità, in particolare al Nord e nelle regioni centrali.

Le proiezioni indicano che la prima metà di giugno sarà caratterizzata da un clima variabile, con giornate soleggiate interrotte da episodi piovosi, mentre nella seconda parte del mese l’alta pressione potrebbe consolidarsi, regalando condizioni più stabili e soleggiate. Le temperature, pur rimanendo generalmente miti, potrebbero oscillare a seconda delle incursioni fresche dal Nord Europa. Al Sud, invece, il caldo estivo dovrebbe prevalere, con fasi di afa nelle aree interne.