Alina Trush trovata morta in casa: la polizia bussa alla porta e... Trieste da incubo

Una morte che sconvolge Trieste e che scatena il sospetto. Dovevano notificarle un atto giudiziario per le minacce e le violenze che avrebbe subito dal suo compagno. Eppure, Alina Trush non apriva la porta. La polizia giudiziaria ha provato a notificarle l'atto a lungo, fino a quando ha dovuto chiamare i vigili del fuoco per forzare la porta.

Dunque, la terribile sorpresa: nella casa i vigili e gli ufficiali si sono trovati davanti al cadavere di Alina. Aveva 43 anni ed era originaria dell'est Europa. Secondo quanto trapelato, il corpo della donna si trovava a terra. Le indagini sono appena iniziate, gli inquirenti non escludono nulla: dall'omicidio fino al decesso dovuto a una overdose.

Il decesso di Alina Trush risalirebbe a ieri, mercoledì 1 dicembre. Sul corpo non ci sarebbero evidenti segni di violenza, anche se ulteriori dettagli potrebbero emergere da parte dell'ispezione cadaverica condotta dal medico legale.

Di recente, però, alcuni testimoni hanno confermato violenti litigi all'interno dell'appartamento, probabilmente tra la stessa Alina e un uomo. E sempre gli altri condomini indicano la persona colpita da ordinanza restrittiva come una fonte di caos, confusione e liti all'interno del condomino: l'uomo avrebbe minacciato anche altre persone che vivono nello stabile.

