Liliana Resinovich, la svota: "Il recupero dei dati cancellati dai suoi telefonini"

Sul giallo della morte di Liliana Resinovich potrebbe essere vicina una nuova svolta. Dopo il tecnico dell'obitorio che in Procura ha dichiarato di aver forse fratturato lui la vertebra T2 della donna di Trieste, importanti dettagli potrebbero emergere dalle analisi dei telefoni di Liliana. Di questo è convinta la difesa di suo marito Sebastano Visintin, l'unico indagato per omicidio.

L'inchiesta, in un primo momento, era stata classificata come suicidio. Era stata la relazione del perito Cristina Cattaneo a riaprire il caso: la lesione era stata accertata nel corso della seconda autopsia, effettuata dall'antropologa forense. ma non dalla Tac dell'8 gennaio 2022, due giorni prima dell'autopsia. La difesa di Visintin non cambia versione e sostiene che la frattura potrebbe essere stata provocata nel momento del ritrovamento del cadavere.