Davide Giri accoltellato e ucciso a New York, "tutto a caso". Italiano, 30 anni: il dramma scuote la Columbia University

Ammazzato a coltellate a New York, a soli 30 anni: la vittima è un italiano, Davide Giri, dottorando alla prestigiosa Columbia University. Il ragazzo è stato assalito e ucciso in strada, il tutto giovedì sera intorno alle 23, ora locale. Secondo quanto trapela dalle prima informazioni rilanciate dal New York Post si tratterebbe di un accoltellamento "unprovoked", ossia immotivato.

Davide Giri era iscritto alla School of Engineering and Applied Science della Columbia. È stato colpito dall'addome da un uomo tra la 123esima Street West e Amsterdam Avenue, nei pressi del campus universitario. Trasportato d'urgenza al Mount Sinai Morningside Hospital, ma tutto è stato vano: per lui non c'era più niente da fare. Davide è stato accoltellato, si apprende, mentre stava andando o tornando dal vicino Morningside Park per fare jogging.

L'identità della vittima è stata confermata direttamente dalla Columbia University, con una email indirizzata a tutto il campus dal direttore, Lee Bollinger. "Vi scrivo con grande dolore: Davide Giri, dottorando alla School of Engineering and Applied Science, è stato ucciso durante un violento attacco avvenuto giovedì notte", si legge nella email. E ancora: "Questa notizia è incredibilmente triste e profondamente scioccante, dal momento che l’omicidio è avvenuto a pochi passi dal nostro campus", conclude il direttore.

Pochi minuti dopo l'accoltellamento fatale subito da Giri, c'è stato un secondo accoltellato: le forze dell'ordine sono intervenute sulla 110ma Street West dove hanno soccorso un uomo di 27 anni che era stato colpito con un’arma da taglio. Il secondo uomo ferito secondo i media locali sarebbe un turista ed è stato ricoverato in condizioni "stabili".

Nelle ore successive ai fatti, la polizia ha preso in consegna un 26enne definito "in connessione con i due accoltellamenti". Il sospettato è stato fermato a Central Park, poco dopo aver minacciato un'altra persona con un coltello: potrebbe trattarsi di un esponente di una gang con precedenti penali. L'assalitore è un uomo del Queens, membro della gang Every Body Killer. Dal 2012 è già stato arrestato almeno 11 volte per rapine e altri reati, riporta il New York Post citando alcune fonti.

