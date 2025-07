Il ventaglio? Pratico, di moda e non inquina: un eterno ritorno

Gli antichi c’azzeccavano sempre. E secoli di progressi conditi da tecnologie sempre più avanzate non sono bastati a mandare in soffitta un oggetto tanto semplice quanto geniale: il ventaglio. Di innata eleganza, e complice il troppo caldo di questa stagione, il ventaglio si riscopre oggetto indispensabile. Non soltanto perché rende le donne, ma anche gli uomini, un po’ misteriose e un po’ glamour, ma soprattutto perché funziona. Per davvero. Cioè, rinfresca. Che è la sola cosa alla quale si aspira in queste giornate di sole cocente. Il suo sventolare, infatti, rimuove quello strato sottile che si deposita sulla pelle, cioè il sudore, facilitando il ricambio d’aria, dissipando il calore. Regalando, dunque, una impagabile sensazione di freschezza con l’attenuate di non inquinare. Che non è poco.

Niente a che vedere con quegli orribili mini-ventilatori da viso, industriali, affatto poetici, che contribuiscono a gonfiare i secchi di plastica da buttare, visto che durano il tempo di un battito d’ali. Non è un caso, dunque, che sempre più persone tirano fuori dalla borsa questo accessorio e che a farlo siano anche tantissimi giovani.

Già noto nell’Antico Egitto sotto il nome di flabélum, ventagli cerimoniali in legno lunghi oltre un metro (famoso quello in legno del faraone-bambino Tutankhamon, siamo circa nel 1340 a.C.), è con i greci che trionfa nell’uso domestico, abitudine poi imitata da etruschi e romani. Mentre della Cina del II sec a. C. si hanno testimonianze di ventagli in bambù. E se al Paese del Dragone, complici i portoghesi, si deve la sua riscoperta nell’Europa del VX secolo, con Caterina De’ Medici ed Elisabetta I d’Inghilterra che lo rendono glamour, è grazie ai giapponesi se il ventaglio è così come lo conosciamo oggi, cioè pieghevole.

Si narra che gli abitanti del Sol levante si siano ispirati alle ali dei pipistrelli per rendere questo oggetto più pratico e facilmente portatile. E da allora poco o nulla è cambiato, se non i materiali con cui questo accessorio viene realizzato. Lo sa bene Giuliana Camurati, oggi alla guida dell’azienda fondata dal suocero Enrico Camurati nel 1935, e che dal 1948 è l’unica azienda in Italia che produce esclusivamente ventagli artigianalmente. Uno per uno, a mano. Da qui sono usciti quelli utilizzati ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, per esempio, e tanti di quelli sventolati a teatro, all’opera, al cinema. «È un accessorio che continua a difendersi e c’è molta richiesta soprattutto in questo periodo», spiega Giuliana Camurati, «la mia è una clientela medio alta, ma noto che in giro si usa tantissimo e molti sono di importazione.