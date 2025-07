Novak Djokovic, trappola psicologica per Jannik Sinner: cos'è successo prima della semifinale

Nole Djokovic sa bene come comportarsi, anche psicologicamente, quando si tratta di tennis. Anche se avverte problemini fisici che possono frenarlo, avendo 38 anni. Ieri, ad esempio, non si è allenato e tutti a ricordare la sua caduta rovinosa al termine del quarto vinto contro Cobolli e la sua smorfia di dolore. Così, soltanto oggi pomeriggio (non prima delle 17, diretta Sky e streaming su NOW), sapremo in quali condizioni scenderà in campo per affrontare Jannnik Sinner nella seconda, suggestiva semifinale dei Championship.

Dicevamo che il Nole sano sa bene come relazionarsi con i rivali, sin da quando incrociava i propri destini con quelli di Roger Federer o Rafa Nadal. È anche un furbone. Ne ha vissute tante di situazioni delicate: «Per battermi, maledetto, dovrai passare sul mio corpo», pensa sempre quando sorride al rivale a inizio match. Così, quando incrocerà all’ora del the nei corridoi del Centre Court londinese quel ragazzo dai capelli rossi e di 15 anni più giovane che lo ha spodestato dal trono di numero 1 del tennis, lo odierà. Sportivamente parlando, ovvio. Nole è in svantaggio negli incontri diretti per 4 a 5 ma è 2-0 sull’erba e, se oggi perde, il passaggio di consegne è una certezza.