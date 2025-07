Sinner contro Djokovic, "non può farcela": Scanagatta sconvolto

A poche ore dall’attesa sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon, ecco il pensiero di Ubaldo Scanagatta, direttore di Ubitennis, estasiato per la nouvelle vague dei tennisti italiani che, a prescindere dai trofei vinti, oggi affollano le fasi finali sia dei tornei Open sia degli Slam. Ora, però, occhi tutti puntati sul grande match italo-serbo: “Nole ha appena stabilito un record formidabile, ha raggiunto la semifinale n. 14 a Wimbledon. A parte Alcaraz, l’ultimo a batterlo è stato Berdych nel 2017, l’anno in cui Novak entrò in crisi. Jannik Sinner, il n.1 del mondo, di semifinali Slam ne ha già raggiunte 7, staccando Pietrangeli fermo a 5. Sono rimasto letteralmente folgorato dalla performance di Jannik Sinner contro Ben Shelton. Sarà che la prestazione come Dimitrov, gomito o non gomito, mi aveva fortemente preoccupato in proiezione Alcaraz, ma è stato impressionante, per forza, precisione, attenzione, continuità, solidità. Nel primo set in 6 turni di servizio ha concesso un solo, sparuto punto. Avete letto bene: cinque turni a zero con Shelton che pure non tirava mozzarelle di risposte, un quindici perso".

"Lo stesso Shelton aveva ammesso: 'Con Sinner, e ci ho giocato più che con altri ormai, la velocità della sua palla è davvero altissima. Non ho mai visto niente di simile'. Se guardi tutto il resto del tabellone non trovi nessuno che colpisca come lui. E’ come una velocità doppia, in genere sono capace di adattarmi a certe velocità, ma con lui che tira così forte sia di dritto sia di rovescio, e poi serve come serve lui, è davvero difficile opporsi".

