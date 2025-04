Dazi, a New York i supermercati presi d'assalto: la città nel caos

Supermercati presi d'assalto a New York dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump sui dazi. A scatenare il panico è il timore che a breve i prezzi dei prodotti voleranno. "Le vendite di prosecco e vino made in Italy, insieme a quelle di champagne francese, erano già leggermente aumentate nei giorni scorsi. Ma dopo il discorso di Trump di mercoledì sera e poi per l’intera giornata di giovedì, i clienti hanno letteralmente preso d’assalto il negozio", ha detto a Repubblica un negoziante del posto.

Una versione, questa, confermata anche da un'altra commerciante. "Nelle ultime ore le vendite dei nostri pantacollant da yoga e magliettine tecniche sono andate alla grande", ha detto la proprietaria di un negozio di articoli sportivi canadesi. A tal proposito il Wall Street Journal ha scritto che gli americani sono "già in modalità 'aggiungi al carrello'". In molti, dunque, sono corsi a fare scorta di ogni tipo di prodotto straniero per evitare di pagare cifre esorbitanti nei prossimi giorni. Tra questi prodotti rientrano il caffè, la cioccolata, la salsa di soia, il vino. Qualcuno ha addirittura deciso di comprare tv e auto di marchio giapponese prima del possibile boom. "Nel carrello" anche prodotti americani come gli iPhone e le Nike, che però sono assemblati in Asia e che quindi in futuro potrebbero costare di più.